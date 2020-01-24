София, , 19:55 — REGNUM Российские дипломаты, подозреваемые властями Болгарии в шпионаже, должны выехать за пределы страны в течение ближайших 48 часов, сообщает 24 января национальное телевидение Болгарии со ссылкой на источники в МИД.

По утверждению болгарских властей, сотрудник посольства России и сотрудник российского торгового представительства уличены в шпионаже. Одного подозревают в сборе информации об энергетике страны, а второй обвинён в сборе данных о выборах в Болгарии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января МИД Болгарии объявил «персонами «нон грата» дипломата российского посольства и сотрудника торгового представительства РФ.

Посольство России подтвердило, что обоим указанным сотрудникам предъявлено требование покинуть Болгарию.

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