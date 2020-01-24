Москва, , 20:06 — REGNUM Европейским участникам ядерной сделки с Ираном следовало бы сосредоточить усилия на сохранении договорённости, а не на претензиях к Тегерану, сообщили 24 января в МИД РФ.

Комментируя заявление верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о планах провести в феврале встречу комиссии по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, российские дипломаты отметили следующее.

Москва надеется, что встреча комиссии, созданной для урегулирования вопросов в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, «поможет предотвратить дальнейшее нарастание кризиса вокруг СВПД, консолидировать страны-участницы вокруг общей для всех задачи по сохранению ядерной сделки».

«Настоятельно призываем страны «евротройки» и есовских координаторов СВПД сосредоточиться именно на этом», — добавили в МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что европейские участники СВПД (Франция, Германия, Великобритания) создали много проблем, запустив механизм урегулирования споров в рамках договора:

«Их шаг создаёт дополнительные проблемы и вызовы в процессе осуществления СВПД. Кроме того, сам упомянутый механизм не может быть приведён в действие в силу отсутствия необходимых для этого процедур и решений совместной комиссии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боррель заявил 24 января, что очередное заседание совместной комиссии по урегулированию вопросов в рамках ядерной сделки с Ираном пройдёт в феврале 2020 г.

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