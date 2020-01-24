Ла-Пас, , 19:43 — REGNUM О приостановке дипотношений с Кубой сообщили 24 января в пресс-службе министерства иностранных дел Боливии.

Отмечается, что временное боливийское правительство вынуждено так поступить, поскольку Гавана ведёт себя «враждебно» по отношению Ла-Пасу.

Враждебность, по мнению боливийских властей, проявилась в «недопустимом» заявлении кубинского министра иностранных дел Бруно Родригеса.

Напомним, Куба осудила госпереворот в Боливии, который произошёл в ноябре 2019 г. Кубинские власти назвали переворот «трусливым» и «насильственным».

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