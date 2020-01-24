Ашхабад, 24 января 2020, 19:38 — REGNUM Власти Туркмении усилили контроль в санитарно-карантинных пунктах приграничных районов, а также за возвращающимися из-за рубежа гражданами, передает «Туркменистан сегодня».
В медицинских учреждениях усилены меры по санитарно-эпидемиологическому надзору, идут работы по повышению квалификации врачей для своевременного определения и лечения острых респираторных заболеваний.
Предпринятые меры связаны со вспышкой коронавируса в Китае.
ИА REGNUM напоминает, что в Китае подтвердили 887 случаев заболевания людей пневмонией неизвестного происхождения, вызванной новым коронавирусом.