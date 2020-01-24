Рим, , 19:37 — REGNUM На будущей неделе, 27−31 января, правительство Италии рассмотрит вопрос о дате проведения референдума о сокращении численности депутатов парламента, передает Mediaset в пятницу, 24 января.

Предполагается, что референдум будет назначен на апрель 2020 года.

Ранее проект проведения референдума утвердил Кассационный суд. Инициаторы из популистской партии «Движение 5 звезд» предлагают сократить численность депутатов в обеих палатах парламента на треть — это позволит, по их мнению, экономить около полумиллиарда евро в год и повысить эффективность работы парламента.