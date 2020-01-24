Париж, , 19:29 — REGNUM Пять человек задержаны в Париже в ходе протестов против пенсионной реформы, сообщили 24 января в пресс-службе местной полиции.

Напомним, Франция охвачена протестами против пенсионной реформы. Очередная акция прошла 24 января 2020 г.: манифестанты прошли маршем от площади Республики до площади Конкорд.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за протестов 24 января закрыли посещение Эйфелевой башни. Власти утверждают, что протестующих грубо не разгоняют — «не применяют насилия».

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