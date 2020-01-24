Ассизи, , 19:11 — REGNUM Необходимость защиты окружающей среды должна быть закреплена в тексте Конституции Италии, заявил в пятницу, 24 января, премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Он полагает, что это поможет «радикальному изменению парадигмы» и реальной борьбе за окружающую среду.

Итальянские политологи ранее высказывали предположение, что беспартийный ныне Конте (возглавляющий второе подряд коалиционное правительство в качестве компромиссной фигуры) может принять решение о создании собственной партии и что именно экология будет одной из основных тем в риторике этой новой политической силы.