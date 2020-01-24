Анкара, , 19:06 — REGNUM Почти 400 тыс. сирийских беженцев движутся из Идлиба к турецкой границе из-за эскалации боевых действий в этом районе, заявил 24 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом турецкий президент заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, находящейся в Турции с официальным визитом.

По словам Эрдогана, в Турции из-за этого объявлена мобилизация с участием общества Красного Полумесяца.

«Доставкой палаток эту проблему не решить, поэтому мы объявили мобилизацию при участии общества Красного Полумесяца. Сначала будет построен городок в расчёте на 10 тыс. беженцев, а потом эта практика будет продолжена вдоль всей границы в зоне, освобожденной от террористов», — сказал Эрдоган, имея в виду северо-западные районы Сирии, из которых отведены курдские вооруженные формирования.

При этом президент Турции поблагодарил Ангелу Меркель за поддержку гуманитарных усилий в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, военные действия в зоне деэскалации «Идлиб» связаны с непрекращающейся активностью скопившихся там боевиков, большая часть из которых принадлежит к террористическим джихадистским группировкам типа «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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