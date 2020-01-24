Киев, , 18:58 — REGNUM Хотя депутаты Верховной рады Украины и подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, документ еще требует существенной доработки, сообщил журналистам 24 января первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук.

Стефанчук сослался на итоги заседания рабочей группы Рады по разработке законопроектов по вопросам народовластия и прямой демократии, которое состоялось ранее сегодня.

Вместе с тем, по его словам, уже достигнуто соглашение между участниками группы по таким «существенным и дискуссионным» вопросам, как предмет референдума и участие всеукраинских общественных организаций в проведении референдума.

Кроме того, отметил представитель «Слуга народа», терминологически приведены нормы законопроекта в соответствие с Избирательным кодексом Украины.

Первый заместитель спикера не уточнил, когда примерно законопроект будет готов для рассмотрения в сессионном зале.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Стефанчук заявлял, что законопроект о референдумебудет внесен в Раду в начале следующей сессии (начало февраля).

На законопроект по референдуму во многом завязан закон о продаже земли, который Рада будет рассматривать в феврале. Напомним, предполагается, что решение о продаже земли иностранцам будет принято по итогам референдума, провести который без соответствующего закона невозможно в принципе.