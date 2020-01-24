24 января 2020 | Время чтения 9 мин

Андро Малкин, , 19:33 — REGNUM Давление на действующую власть Грузии изнутри и извне усиливается, и в преддверии очередных парламентских выборов, которые пока еще имеют шанс перерасти во внеочередные, такой прессинг неудивителен.

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Очередной инцидент, который дал повод оппозиции и поддерживающим ее СМИ продолжить тему недемократичности нынешней власти и преследования ею инакомыслящих, произошел на заседании Тбилисского сакребуло 24 января.

Депутат от «Национального движения» Леван Хабеишвили в буквальном смысле этого слова «нарвался»: на оскорбительные замечания с его стороны в свой адрес коллеги из «Грузинской мечты» ответили тумаками.

После инцидента на заседании Хабеишвили заявил журналистам, что всё случилось «из-за уборщицы». Якобы он «вступился за уборщицу», чтобы ей повысили зарплату, которая составляет всего 8 лари в день, а «эти пресыщенные» депутаты из «Грузинской мечты» разозлились на него.

В комментариях для СМИ Леван Хабеишвили демонстрировал свое «расквашенное» вокруг глаза лицо и делал упор на том, что члены «Грузинской мечты» — трусы, потому что на него одного напали сразу 20 человек.

Депутаты от правящей партии заявили, что Хабеишвили не первый раз прибегает к подобным «шоу» и что их «вывели из себя» очередные оскорбительные слова и нецензурные выражения со стороны члена «Национального движения».

Как бы то ни было, инцидент сам по себе неприятный и ничего позитивного к имиджу и положению ни той, ни другой стороны не добавляет.

Интересна здесь сама тактика поведения членов «Национального движения», для которого с самого его основания и в течение всей политической деятельности были очень характерны подобные инциденты. Представители партии выставляли себя «жертвами», объектами для расправы и избиения, а их коллеги разворачивали кампанию обвинений в адрес тех, кто посмел поднять руку на тот или иной «объект для битья».

Не раз в роли «избитых» оказывались и лидеры «Единого национального движения», многие из которых сегодня рассеялись по различным оппозиционным правительству «Грузинской мечты» партиям. Это было в период до «революции роз». А после революции, будучи у власти, представители ЕНД еще более жестоко и безжалостно расправлялись с теми, кто когда-либо чем-либо им не угодил или не выполнил то или иное их требование. Но партия была у власти, в стране царил повальный страх, подстегиваемый тотальной слежкой за всеми и прослушиванием всех разговоров. И никто не то чтобы возразить или опротестовать, но и даже слабо «пикнуть» не смел.

Но это было до поры до времени, до тех пор, пока не подняли голову и не возвысили голос «обиженные» на Саакашвили его же бывшие соратники и сторонники. И ныне покойный Бадри Патаркацишвили, финансируемая которым телекомпания впервые посеяла у населения Грузии «семена негодования и гнева» тогдашней властью и раскрыла некоторые ее преступления, и находящийся сегодня под судом и следствием Ираклий Окруашвили были в годы «революции роз» и после нее сторонниками и соратниками Саакашвили и проводимых им перемен.

Потом, по разным, в основном личным причинам отошли и перешли в оппозицию. Точно так же как на оппозиционном фланге оказались многие участники «революции роз» из других партий, якобы разочаровашиеся в творимых Саакашвили «бесчинствах». На самом деле, если углубиться в суть происходившего, у каждого обиженного и разочарованного были на то свои сугубо личные причины. А интересы и положение народа интересовали их в последнюю очередь.

Сегодня Хабеишвили утверждает, что его избили из-за уборщицы, но сам вид упитанного и довольного, хотя и побитого, депутата вызывает сомнения в его «сердобольности». Судя по политике «Национального движения», ему как представителю этой партии в столичном органе самоуправления была поставлена определенная задача — вызвать огонь на себя, и он ее выполнил.

Будучи в оппозиции, аналогичным образом ведут себя и его соратники, представленные в других слоях власти, а также на политической арене. Но действий второй стороны — правящей партии «Грузинская мечта» такая политика и тактика главной оппозиции вовсе не оправдывает. На наглость, ложь и провокации представители нынешней власти отвечают кулаками, а порой и нецензурной бранью, чем еще больше дискредитируют себя в глазах населения Грузии и мирового сообщества, где политическая оппозиция уже подготовила для этого хорошую почву.

У «Национального движения» на Западе немало влиятельных партнеров, до которых оно регулярно «доносит информацию» о происходящих в Грузии событиях. Преподносит в нужном для себя свете, что вызывает у партнеров соответствующую реакцию. Она выразилась в серии посланий в адрес правительства Грузии и осуждающих, резких заявлений, сделанных политиками из США и ЕС.

Приближенные к нынешней власти грузинские эксперты объясняют такие реакции тем, что правительство Грузии плохо работает с западными коллегами, не доносит до них «свою правду», не привлекает лоббистов, тогда как Саакашвили и его соратники тратят на услуги лоббистских компаний огромные суммы. И советуют как можно скорее, пока еще есть время до выборов, начать на Западе свою «кампанию». Иначе дело может обернуться вовсе не в пользу «Грузинской мечты», и она может оказаться в том же, а может, и худшем положении, чем были Шеварднадзе и его «Союз граждан» перед «революцией роз».

Нынешнее правительство Грузии о собственном имидже особенно не заботится, и это проявляется в избранной властью линии «невыполнения обещаний». Она проводится на протяжении всех семи с лишним лет правления «Грузинской мечты». Учредитель, а ныне и председатель партии Бидзина Иванишвили с самого своего появления в политике дает народу обещания, но большинство из них не выполняется, а народу объясняют, что и в правительстве сидят обычные люди, которым тоже свойственно ошибаться.

Одно из последних обещаний Бидзины Иванишвили касалось перехода Грузии на пропорциональную избирательную систему уже с 2020 года. Отметим, что за введение такой системы взамен ныне действующей, смешанной избирательной системы, борьба в Грузии ведется давно. Ее начала оппозиция еще в период правления Саакашвили и рассчитывала, что после перехода на пропорциональную систему сможет легко отстранить неугодную народу партию «националов» от власти. Эту идею поддерживали многие из тех, кто входил или входит сегодня в состав «Грузинской мечты». Но Саакашвили и его соратники, будучи у власти, категорически противились пропорциональной системе и от ее введения до последнего отказывались. Сегодня они придерживаются прямо противоположного мнения и отчаянно ратуют за эту систему, обещая народу, что в случае выборов по такой системе обязательно отстранят Иванишвили от власти и возьмут ее в свои руки.

Иванишвили дал это обещание вынужденно: на фоне акций протеста, поводом для возбуждения которых соратники Саакашвили выбрали визит в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, митингующим нужно было подбросить какую-то «приманку», чтобы остановить нарастающий протест, охвативший к тому времени всю страну. И эта цель была достигнута. Акции постепенно сошли на нет, сторонников у митингующих становилось всё меньше, оппозиция села за стол переговоров и обсуждение инициативы.

Дальнейшие события пробудили у оппозиции, и не только у нее, сомнения в том, что выполнять это обещание лидер правящей партии и не собирался. Оказалось, что мажоритарные депутаты, в основном прошедшие в парламент от «Грузинской мечты», выразили протест, хотя до сих пор они целиком и полностью поддерживали линию правящей партии. И голосование по проекту поправок в Конституцию было сорвано. Нужного количества голосов законопроект не набрал. И, соответственно, возобновились акции протеста оппозиции, которые правительство дважды разгоняло, за что заслужило критику от местных оппонентов, общественных и неправительственных организаций и западных партнеров.

Сильна ли и влиятельна ли та грузинская оппозиция, которая сегодня противостоит нынешней власти? Основное население Грузии своим отношением к ее акциям дает отрицательный ответ. На митинги оппозиции в основном собираются те несколько сотен, а то и тысяч человек, которых удается привлечь парой десятков лари, бесплатной едой, выпивкой и иными «поблажками». На большее у оппозиции, видимо, сегодня денег нет. Жители Грузии помнят все жестокости периода правления Саакашвили и возвращения его партии к власти вовсе не желают.

Значит ли это, что они поддерживают и одобряют нынешнюю власть? И на этот вопрос большинство населения дает отрицательный ответ. И подтверждается это не только результатами опросов, проводимых американскими исследовательскими институтами, которым так не доверяет нынешнее правительство, но и личными беседами с гражданами.

В условиях, когда вся страна превращена в некое огромное общество с неограниченной ответственностью, а основная масса населения выступает в роли работников этой одной цельной структуры, где всё подчинено интересам и потребностям одного лица или узкого круга лиц, довольными нынешним положением могут быть лишь те, кто сегодня «у дел». Кто занимает «теплые места» в государственных структурах и получает регулярные доходы размером в несколько десятков тысяч лари, тогда как основная масса населения живет на пенсию в 200 лари или на ежемесячную зарплату в размере от 300 до 500 лари.

Выборы приближаются, но внутриполитический расклад сил в Грузии остается неизменным, и избирателям пока еще предлагается скудный выбор: либо прежняя власть, либо нынешняя. Запад усиливает давление на правительство «Грузинской мечты» и регулярно напоминает ему о необходимости проведения свободных и справедливых выборов, а также призывает к диалогу с оппозицией и достижению консенсуса по вопросам избирательной реформы. Можно ожидать, что ближе к выборам такое давление извне будет еще больше усиливаться.

На Западе говорят, что заботятся о грузинской демократии, но выражается эта забота лишь в защите интересов и планов нынешней оппозиции.

Правительство «Грузинской мечты» особой тревоги по поводу замечаний с Запада пока не выражает, и лишь премьер-министр в перерыве между встречами в Давосе заявил, что «правительство Грузии не видит проблемы в том, чтобы объективно рассмотреть все, даже острые оценки западных партнеров».

Независимые аналитики и приближенные к власти эксперты полагают, что подобное невнимание к замечаниям западных партнеров со стороны правящей партии и ее лидера неправильно и может сказаться на итогах предстоящих выборов и отношении к ним мирового сообщества. А негативное отношение для Грузии обычно оборачивалось либо «госпереворотом», либо «революцией», либо «передачей власти». Но есть и те, кто подозревает, что у Бидзины Иванишвили на этот счет есть свой план, и он этот план выполнит.

Как бы то ни было, сегодня населению Грузии иную альтернативу, кроме набивших оскомину и непопулярных у народа политических сил, не предлагают. А до выборов остается всего несколько месяцев. Оппозиция же с 4 февраля обещает начать новую серию протестов и усилить давление на нынешнюю власть изнутри.