Ашхабад, 24 января 2020, 18:50 — REGNUM Туркменская делегация приняла участие в проходившем в столице Франции фестивале разнообразия культур, посвященном 75-летию клуба послов при ЮНЕСКО, передает «Turkmenistan.ru».
Туркменские дипломаты представили на мероприятии предметы национального декоративно-прикладного искусства, а также национальные блюда и деликатесы кухни Туркмении.
Отмечается, что наибольший интерес посетители туркменской экспозиции проявили к коврам ручной работы, традиционной одежде, эксклюзивным ювелирным изделиям и национальным сувенирам.