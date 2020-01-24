Нью-Йорк, США, , 18:43 — REGNUM На пленарном заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в выступлении постоянного представителя КНР Чжань Цзюня прозвучал призыв укрепить соблюдение основной цели и принципов Устава ООН, а также всеми силами решительно защищать многосторонний мировой порядок, сообщает 24 января Синьхуа.

Расширяющаяся в настоящее время практика протекционизма, применяемая рядом крупных стран, по словам китайского постпреда, бросает вызов международным правилам и законному порядку, замедляет рост мировой экономики, а применение для разрешения этих противоречий силы создает угрозу международному миру и безопасности.

Поскольку международное право является сердцевиной существующего миропорядка, страны — члены ООН обязаны защищать его, поддерживая более активную роль организации в международных делах. Отметив, что КНР стремится к ускорению глобального развития и обеспечению мира на планете, Чжан Цзюнь готов к дополнительным усилиям в указанном направлении вместе с другими членами ООН и видит своей целью формирования сообщества единой судьбы человечества.