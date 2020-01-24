Киев, , 18:36 — REGNUM В рамках визита в Париж украинский политик, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук провел рабочую встречу с главой департамента России и Восточной Европы МИД Франции Мари Дюмулан.

Отчет о мероприятии приводит 24 января пресс-служба политической силы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, в ходе долгой и обстоятельной беседы участники встречи обсудили проблемы реализации Минских соглашений после парижского саммита «нормандского формата» 9 декабря, а также перспективы мирного процесса на Украине.

Медведчук подчеркнул, что данная инициатива в том числе призвана поддержать усилия президента Франции Эмманюэля Макрона по обеспечению скорейшего завершения конфликта в Донбассе.

Встреча с представителем МИД Франции состоялась после обсуждения в Сенате «Парламентского измерения «нормандского формата», которое Медведчук представил депутатам верхней палаты парламента Франции (Сената) и нижней (Национального собрания).

Согласно информации пресс-службы, реализацию инициативы, которая была зафиксирована в парламенте Украины, о создании межфракционного депутатского объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция» поддерживают и готовы в этом участвовать около 40 сенаторов и 26 депутатов Национального собрания Франции.

ИА REGNUM напоминает, что 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге Владимир Путин в ходе встречи с Виктором Медведчуком дал высокую оценку идее подключить парламенты Украины, России, Германии и Франции к урегулированию конфликта в Донбассе. Тогда Путин, в частности, заявил:

«Хорошая идея. Я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали».

Уже через несколько дней Медведчук и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин провели встречу, в ходе которой была выражена всесторонняя поддержка реализации Минских договоренностей в рамках «нормандского формата».