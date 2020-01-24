Пекин, , 18:38 — REGNUM Китай поддержал инициативу президента России Владимира Путина о проведении саммита пятёрки стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, сообщает 24 января Синьхуа со ссылкой на заявление, сделанное официальным представителем МИД КНР Хуа Чуньин.

Выступая на ведомственном брифинге в Пекине, дипломат указала на особую ответственность ООН и «большой пятерки» за мир и международную безопасность, отметила нарастание нестабильности и неопределенности, региональных вызовов и высказалась за углубленные контакты постоянных членов Совбеза. Особую важность такой встречи и углубления контактов между ними в целом Хуа Чуньин видит в предстоящем 75-летии окончания Второй мировой войны и основания ООН.

Поддержав Россию в её инициативе, представитель МИД КНР отметила важность контактов со всеми влиятельными международными партнерами.