Рамалла , , 18:42 — REGNUM Переговоров по так называемой сделке века с Соединёнными Штатами палестинские власти не вели, заявил 24 января официальный представитель руководства Палестины Набиль Абу Рудейна, сообщает WAFA.

По словам Рудейны, официальный Вашингтон не посвящал Рамаллу в детали сделки и не давал палестинцам какой-либо информации по ней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, западные СМИ распространили информацию, будто бы президент Соединённых Штатов Дональд Трамп почти готов обнародовать политическую составляющую «сделки века» — американского плана по примирению Палестины и Израиля.

Сам глава Штатов 23 января опроверг эти слухи.

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