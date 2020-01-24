Стамбул, Турция, , 18:25 — REGNUM Встреча по Сирии в Турции с участием России и Франции, вероятно, состоится в первом квартале 2020 г., сообщила журналистам 24 января германский федеральный канцлер Ангела Меркель.

По итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, Меркель сказала, что нужно по урегулированию ситуации в Сирии встречаться снова — и с Москвой и с Парижем:

«Это, по всей вероятности, произойдёт в первом квартале этого года».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мерекль и Эрдоган провели 24 января встречу в Стамбуле, где, среди прочего, обсуждались проблемы урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

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