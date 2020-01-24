Анкара, , 18:21 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что его страна отправила в Ливию военных инструкторов, которые займутся подготовкой вооруженных отрядов, верных ливийскому Правительству национального согласия, которое возглавляет Фаиз Сарадж. Об этом сегодня, 24 января, сообщают турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, турецкие военные инструкторы будут активно заниматься подготовкой сил ПНС, которые ведут борьбу против Ливийской национальной армии, возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром.

Напомним, что сейчас в Ливии действует шаткое перемирие между ПНС и ЛНА, установить которое удалось благодаря инициативе президента России Владимира Путина. Однако дальше перемирия дело не продвинулось — на международной конференции по Ливии в Берлине не удалось усадить Хафтара и Сараджа за стол переговоров.

Стоит отметить, что ранее Эрдоган грозил отправить в Ливию регулярные турецкие части, которые бы сражались на стороне ПНС.