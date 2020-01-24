Донецк, , 18:18 — REGNUM Один из жилых районов Донецка не менее получаса находился под обстрелом тяжёлой артиллерии, сообщает 24 января телеграм-канал «WarGonzo».

По предварительным данным, мощные разрывы слышны в районе так называемой «первой площадки», где стоят многоэтажные дома и живут люди, а также «Вольво-центра».

"Звуки разрывов слышны в Донецке даже на площади Ленина. Уже на протяжении получаса. Было как минимум 15 прилетов. Вероятно, тяжёлое. Возможно, гаубичная артиллерия», — указано в сообщении.

Местные жители считают, что огонь ведётся из 152-мм гаубиц. Разорвалось не менее 15 снарядов.

Официальной информации и данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

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