Москва, , 18:30 — REGNUM Публикаций секретных документов США, в которых украинский нацистов, героизируемых Киевом, признают приспешниками фашистов, пока не изменит политику Вашингтона по отношению к Украине. Об этом 24 января заявил политолог Сергей Марков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Сейчас политика США к Украине не изменится. Потом да, они признают свои ошибки. Как это часто у них бывает», — сказал эксперт.

По его словам, фашисты и неонацисты есть в разных странах. Но только на Украине они интегрированы в государственную систему и используются для террора несогласных. Для США это выгодно для того, чтобы вредить России.

«Цель простая. Сделать из русской Украины антирусскую и втравить в войну с Россией. Исходя из этого мы должны признать правительство Украины фашистским», — заявил Марков.

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