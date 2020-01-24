Москва, , 18:19 — REGNUM Комиссия «Единой России» по этике планирует рассмотреть вопрос о неэтичном поведении главы Чувашии Михаила Игнатьева 27 января. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Напомним, на итоговом сборе территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций глава Чувашии вручал ключи от новых пожарных машин. Игнатьев протянул руку, чтобы передать ключи сотруднику МЧС, но вдруг поднял её вверх, вынуждая человека в погонах подпрыгнуть за ключами.

Примечательно, что на 28 января было запланировано оглашение послания главы Чувашии региональному парламенту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поведение главы региона негативно оценил глава МЧС Евгений Зиничев, назвав его недопустимым.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» поставит вопрос об исключении главы Чувашии из своих рядов и его соответствии занимаемой должности.

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