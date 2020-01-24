Москва, , 18:10 — REGNUM Переговоры на тему двусторонних отношений между Москвой и Тегераном прошли 24 января, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В Москве состоялась встреча заместителя российского министра иностранных дел Игоря Моргулова с послом Ирана в РФ Каземом Джалали.

«В ходе беседы обсуждалась двусторонняя проблематика», — сообщили в пресс-службе.

Участники встречи согласились, что Москве и Тегерану нужно и дальше углублять политический диалог и отношения в разных сферах — как в торговой, так и в гуманитарной.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тегеран и Москва прилагают усилия для сохранения международного договора о ядерной программе Ирана — Совместного всеобъемлющего плана действий.

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