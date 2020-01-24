Киев, , 17:48 — REGNUM Члены Сената и Национального собрания (Национальной ассамблеи) Франции с большим интересом отнеслись к идее «Парламентского измерения «нормандского формата» для урегулирования ситуации в Донбассе и выразили готовность подключиться к работе, чтобы способствовать выполнению Минских соглашений.

Об этом прессе сегодня, 24 января, рассказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Рады Виктор Медведчук после презентации во Франции инициативы относительно создания объединения парламентариев стран — участниц «нормандского формата», призванного способствовать восстановлению мира в Донбассе.

Напомним, что 23 января оппозиционный депутат парламента Украины Виктор Медведчук посетил Париж, где встретился с депутатами верхней и нижней палат парламента Франции, дипломатами и представителями деловых кругов страны.

Как отметил политик, встреча в Люксембургском дворце была весьма результативной.

«Интерес огромный… И это, безусловно, и радует, и вдохновляет. И мы считаем, что та инициатива, которая была зарегистрирована в парламенте, в Верховной раде Украины — создание межфракционного депутатского объединения, — она имеет право на существование, и эти идеи интересны», — сказал Медведчук журналистам после состоявшейся встречи.

Он также отметил, что была очень конструктивная беседа с сенаторами и депутатами Национального собрания Франции и многие уже готовы подключиться к работе.

«Более того, мы уже сегодня знаем о том, что реализацию инициативы, которая была зафиксирована в парламенте Украины, о создании межфракционного депутатского объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция» поддерживают и готовы в этом участвовать около 40 сенаторов и 26 депутатов Национального собрания Франции», — рассказал политик.

Он также отметил, что у парламентариев Франции было немало вопросов к украинским депутатам, которые касались не только мирного плана по урегулированию ситуации на Донбассе, предложенного партией «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Французские депутаты также интересовались тем, как украинская оппозиция оценивает ситуацию в Донбассе после парижской встречи в «нормандском формате», состоявшейся 9 декабря.

Как считает Медведчук, если говорить о выполнении того, о чем договорились в Париже 9 декабря, то, кроме обмена, больше никаких шагов, направленных на реализацию достигнутых соглашений, не было. В частности, он отметил, что не было ни разведения сил по всей линии соприкосновения, ни прекращения огня, нет продвижения в имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

По мнению политика, дать новый импульс реализации Минских соглашений может как раз диалог парламентариев Украины, России, Франции и Германии.

Депутат Рады рассказал, что уже на следующей неделе планируется встреча в Германии, с депутатами Бундестага, и выразил надежду, что идея «Парламентского измерения «нормандского формата» будет так же положительно воспринята и в Германии, еще одной стране — участнице «нормандского формата».

«Мы будем продолжать вопрос организации межпарламентского измерения «нормандского формата», потому что эта идея сегодня была встречена фактически на ура представителями и Сената, и Национального собрания. И считаю, что этот диалог надо продолжать для того, чтобы оказать помощь главам государств «нормандской четверки» в достижении и более эффективной реализации нормандских соглашений», — отметил Медведчук.

Он проинформировал, что запланирована также отдельная встреча с депутатами Государственной Думы РФ, а после — общая встреча с парламентариями всех стран «нормандской четверки».