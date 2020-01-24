София, , 17:59 — REGNUM Власти Болгарии объявили двух российских дипломатом персонами non grata, о чем российскому послу в Софии была вручена соответствующая ноте. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Болгарии.

Власти Болгарии считают двух российских дипломатов, объявленных персонами non grata, шпионами. Болгарская прокуратура направила все материалы, имеющиеся на российским дипломатов, в МИД Болгарии, который и принял решение о высылке.

Посол России был вызван в министерство иностранных дел Болгарии, где ему была вручена соответствующая нота.

В российском дипломатическом представительстве заявили, что официальная Москва оставляет за собой право принять ответные меры на высылку российских дипломатов из Болгарии.

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