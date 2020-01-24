Лондон, , 17:58 — REGNUM О переводе основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из одиночной камеры в общую сообщает 24 января Press Association.

О переводе Ассанжа из одиночной камеры рассказал агентству сотрудник WikiLeaks Джозеф Фарелл. Этих действий администрации британской тюрьмы Белмарш, где находится Ассанж, защита журналиста добивалась давно.

Напомним, до сих пор Ассанжа держали в одиночной камере медицинского крыла. Его изоляцию защита назвала карательными мерами против журналиста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ассанж в тюрьме ожидает рассмотрения по существу дела об экстрадиции в США. Первое заседание в лондонском Вестминстерском магистратском суде состоится только 24 февраля 2020 г.

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