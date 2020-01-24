Москва, , 17:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский продолжает действовать с оглядкой на националистов, так как у него нет своего ядерного электората, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 24 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя отказ Зеленского участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле.

«С одной стороны, я согласен с тем, что это политическая неопытность, — сказал Мигранян. — Но время идёт, и мы получаем свидетельство того, что этот политик, который не был подготовлен для политики, необучаем. А Зеленскому мешает то, что он играет роль президента, а президентом не стал. Всё, что он делает, он делает с оглядкой на дом, на националистов и на то, что у него нет своего ядерного электората».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле.