Москва, 24 января 2020, 17:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский продолжает действовать с оглядкой на националистов, так как у него нет своего ядерного электората, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 24 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя отказ Зеленского участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле.