Москва, , 17:48 — REGNUM В связи с очередным скандалом вокруг главы Чувашии Михаилом Игнатьевым депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») предложила ввести моральный кодекс для чиновников и проработать закон об ответственности чиновников за оскорбление народа.

«Нам пора вводить моральный кодекс для чиновников. Слишком много жалоб мне приходит на госслужащих, которые позволяют себе унижать простого человека. Проработаю со своей командой закон об «ответственности чиновников за оскорбление народа», — отметила Поклонская в соцсетях.

Если есть видео, на котором глава администрации или губернатор ведет себя неподобающим образом, наказание — штраф, или увольнение, если человек не исправился и не понял где и для кого он работает, предлагает парламентарий.

Вместе с тем наказание за оскорбление общества уже существует и составляет сумму до 200 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Игнатьев при вручении ключей от пожарной техники «пошутил», подняв руку с ключами, представителю МЧС пришлось за ними подпрыгнуть.

«Единая Россия» и МЧС возмущены ситуацией. В партии поднимается вопрос об исключении из партии главы Чувашии.

Читайте ранее в этом сюжете: Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за инцидент с офицером МЧС

Читайте развитие сюжета: «Единая Россия» ставит вопрос об исключении главы Чувашии из партии