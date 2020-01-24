Москва, , 17:49 — REGNUM «Единая Россия» поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из своих рядов и его соответствии занимаемой должности. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания. Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям», — заявил Турчак.

Он отметил, что чиновнику такого ранга не стоит путать «официальное мероприятие с цирковым представлением». Секретарь генсовета добавил, что такое поведение может вызывать только возмущение.

«Особенно на фоне послания президента России, который заострил внимание чиновников на недопустимости какого-либо высокомерия или неуважения к людям», — заключил Турчак.

Как сообщало ИА REGNUM, на итоговом сборе территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций глава Чувашии вручал ключи от четырёх новых пожарных машин. Игнатьев протянул руку, чтобы передать ключи сотруднику МЧС, но вдруг поднял её вверх, заставив человека в погонах подпрыгнуть за ключами.

Ситуацию оценили негативно и глава МЧС Евгений Зиничев, и депутат Госдумы Олег Николаев. При этом в пресс-службе главы Чувашии объяснили инцидент давним знакомством с сотрудником МЧС.

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