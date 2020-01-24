Стамбул, Турция, 24 января 2020, 17:41 — REGNUM Действия Бенгази свидетельствуют о том, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар не хочет договариваться с Триполи, сообщил 24 января журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган пояснил, что помогает ливийскому Правительству национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем, потому что нужно остановить льющуюся в Ливии кровь.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января Эрдоган в Стамбуле (Турция) встретился в федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Германия является одним из посредников в урегулировании ливийского кризиса, а Анкара поставляет военную помощь Триполи (силам Сарраджа).
В Ливии с 12 января 2020 г. действует режим перемирия между противоборствующими сторонами, который, однако, документально не подтверждён.
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