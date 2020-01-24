Стамбул, Турция, , 17:41 — REGNUM Действия Бенгази свидетельствуют о том, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар не хочет договариваться с Триполи, сообщил 24 января журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган «В последние дни силы Хафтара совершали нападения. Стало понятно, что он не намерен идти на компромисс».

Эрдоган пояснил, что помогает ливийскому Правительству национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем, потому что нужно остановить льющуюся в Ливии кровь.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января Эрдоган в Стамбуле (Турция) встретился в федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Германия является одним из посредников в урегулировании ливийского кризиса, а Анкара поставляет военную помощь Триполи (силам Сарраджа).

В Ливии с 12 января 2020 г. действует режим перемирия между противоборствующими сторонами, который, однако, документально не подтверждён.

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