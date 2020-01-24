Москва, , 17:39 — REGNUM В МЧС России негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Чувашии Михаила Игнатьева при вручении ключей от новой машины сотруднику МЧС. Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом, считает глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Евгений Зиничев Https://www.mchs.gov.ru/

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При этом в ведомстве негативно восприняли и поведение пожарного, полагая, что сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе.

Стоит отметить, что на мероприятии с торжественным вручением ключей от пожарных машин присутствовал и глава регионального управления МЧС России по Чувашии Станислав Антонов. Судя по фото, он был доволен.

Все довольны. Первый справа — глава ГУ МЧС РФ по Чувашии Станислав Антонов Http://www.cap.ru/

Как сообщало ИА REGNUM, на итоговом сборе территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций глава Чувашии вручал ключи от четырёх новых пожарных машин. Игнатьев протянул руку, чтобы передать ключи сотруднику МЧС, но вдруг поднял её вверх, заставив человека в погонах подпрыгнуть за ключами.

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В пресс-службе и главы Чувашии, и республиканского управления МЧС объяснили поведение сторон «дружеским общением». Глава республики и начальник городской пожарной части давно знакомы и даже вместе участвуют в спортивных соревнованиях. Пресс-секретарь главы региона Олег Сидоров отметил, что всем присутствующим было «смешно».