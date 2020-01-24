Донецк, , 17:26 — REGNUM Вооруженные силы Украины за неделю 50 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв 18 населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 24 января сообщил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«По районам 18 населенных пунктов республики противник выпустил 208 мин, 167 гранат различного типа, 300 выстрелов из вооружения БМП, а также активно применял стрелковое оружие», — сказал Басурин.

По его словам, в результате обстрелов получил смертельное ранение военнослужащий ДНР, находившийся на боевом посту на северной окраине Горловки. Кроме этого, получили повреждения четыре домостроения на западе Донецка.

Басурин отметил, что данные о всех случаях нарушений режима перемирия с приложением фото‑ и видеоматериалов были направлены международным организациям и следственным органам ДНР.