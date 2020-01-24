Киев, , 17:23 — REGNUM На новый допрос по делу об инциденте в Керченском проливе (25 ноября 2018 г.) вызван бывший украинский президент Пётр Порошенко, сообщил он журналистам 24 января.

Уточняется, что на допрос в Государственное бюро расследований он должен явиться в последний день января. Украинский политик — фигурант ряда уголовных дел заявил, что придёт на допрос, если в это время не уедет за границу.

«Пользуясь случаем», Порошенко заявил, что бюро расследований якобы работает на Москву.

Напомним, Порошенко 24 января явился на допрос по делу о госизмене при подписании Минских соглашений. По делу об инциденте в Керченском проливе он подозревается в незаконных действиях.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко могут принудительно доставить на допрос — ГБР