Вашингтон, , 17:13 — REGNUM ВВС США усилили свою группировку стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане ещё на один самолёт, сообщают 24 января авиамониторинговые интернет-ресурсы.

Таким образом, на авиабазе, расположенной вне досягаемости иранских ракет, находятся уже шесть стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, способных нести крылатые ракеты и ядерное оружие.

По данным мониторинговых ресурсов, шестой «стратег» прибыл на остров Диего-Гарсия с авиабазы Барксдейл в американском штате Луизиана. Самостоятельно перелетев через Атлантический океан, стратегический бомбардировщик дозаправился над Средиземным морем при помощи воздушного танкера KC-135R, взлетевшего с авиабазы Морон в Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, сосредоточение стратегических бомбардировщика B-52H на острове Диего-Гарсия началось на фоне витка напряженности отношений США с Ираном в начале января, когда Иран ответил ракетным ударом по базам США в Ираке на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

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