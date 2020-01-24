Кишинёв, 24 января 2020, 17:04 — REGNUM Отставки правительства Молдавии не будет, сообщил в своём еженедельном публичном выступлении президент этой страны Игорь Додон.
Он подчеркнул, что досрочные выборы парламента не нужны, ведь высший законодательный орган был избран без малого год назад. К тому же такая процедура обошлась бы стране в десятки миллионов леев.
Напомним, парламентские выборы в Молдавии состоялись в феврале 2019 г. После этого в стране произошёл политический кризис на фоне попытки сформировать правительство.
Додон был временно отстранён от власти, и.о. президента был назначен Павел Филип, который попытался распустить парламент. Филип и его правительство было отправлено в отставку. Решение об отстранении Додона было аннулировано.
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