Кишинёв, , 17:04 — REGNUM Отставки правительства Молдавии не будет, сообщил в своём еженедельном публичном выступлении президент этой страны Игорь Додон.

Додон «Я понимаю, что кто-то добивается этого, но хочу заверить, что не будет ни отставки правительства, ни досрочных выборов».

Он подчеркнул, что досрочные выборы парламента не нужны, ведь высший законодательный орган был избран без малого год назад. К тому же такая процедура обошлась бы стране в десятки миллионов леев.

Напомним, парламентские выборы в Молдавии состоялись в феврале 2019 г. После этого в стране произошёл политический кризис на фоне попытки сформировать правительство.

Додон был временно отстранён от власти, и.о. президента был назначен Павел Филип, который попытался распустить парламент. Филип и его правительство было отправлено в отставку. Решение об отстранении Додона было аннулировано.

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