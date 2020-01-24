Москва, , 16:55 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не смог стать самостоятельной политической фигурой. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев на телеканале «Россия 24».

«Его избиратели — в том числе правые радикалы, в том числе нацисты, которые факельные шествия устраивают, которые убивали русских людей в Одессе. Для Зеленского может быть маркером — даёт ход или не даёт ход уголовному делу по так называемой Одессой «хатыни», когда людей жгли, издевались над трупами в 2014 году. Он этого не делает. Значит, он не готов быть взрослым», — заявил Дегтярев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле ради того, чтобы, как он объяснил, передать своё место и места других членов украинской делегации людям, пережившим трагедию.