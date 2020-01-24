Москва, , 16:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский допустил серьёзную ошибку, проигнорировав форум памяти жертв Холокоста в Израиле. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев на телеканале «Россия 24».

«То, что Зеленский проигнорировал конференцию, посвященную годовщине Холокоста — это, конечно, страшно. Причём это аргументировал тем, что отдал свои билеты общественности. Ты глава государства, тебя народ избрал, в том числе и потомки жертв! Ты от страны выступаешь — почему игнорируешь это мероприятие? Это настолько недальновидный ход, что, я думаю, он уже об этом пожалел», — заявил Дегтярев.

«А его политтехнологам, которые у него рядом — это неуд. Их надо лишить права на профессию, если они ему такие советы дают», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле ради того, чтобы, как он объяснил, передать своё место и места других членов украинской делегации людям, пережившим трагедию.