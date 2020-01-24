Дублин, 24 января 2020, 16:47 — REGNUM Решение выслать в Великобританию обвиняемого по делу о гибели 39 мигрантов Имона Харрисона принято Высоким судом Ирландии 24 января, передаёт RTE.
Уточняется, что экстрадиция Харрисона состоится 4 февраля 2020 г.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Харрисон обвиняется в гибели 39 мигрантов из Вьетнама в городе Грейс (Англия, Великобритания) 23 октября 2019 г.
Вьетнамцы были найдены в грузовике — рефрижераторе мёртвыми. Уроженец города Мейобриджа (Ирландия) Харрисон, задержанный 26 октября 2019 г., обвиняется в организации незаконной перевозки мигрантов.
Также обвинения по этому делу предъявлены водителю грузовика Морису Робинсону.
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