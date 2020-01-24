Вифлеем, Палестина, , 16:44 — REGNUM В арабских СМИ появилась видеозапись со встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Вифлееме.

На кадрах видно, как Владимир Путин идет по коридору вместе с Аббасом и сопровождающими лицами между шеренгами почетного караула. В какой-то момент российский лидер увидел упавшую с офицера фуражку.

Путин нагнулся, поднял фуражку и надел ее на гвардейца. Тот, как и положено, продолжил стоять не шелохнувшись. Аббас и другие участники процессии улыбнулись. Улыбнулся и президент России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры Путина с Аббасом состоялись в Вифлееме. Лидеры двух стран обсуждали палестино-израильское урегулирование. Аббас поблагодарил Путина за поддержку палестинского народа. Российский лидер пригласил Аббаса посетить Москву в мае этого года на праздновании Дня Победы.