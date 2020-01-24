Волгоград, , 16:44 — REGNUM Норму прямых выборов глав городов и поселений необходимо закрепить в Конституции РФ, уверен эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM 24 января политолог рассказал, почему институт сити-менеджерства в России не популярен и как поправки в основной закон страны осложнят жизнь бюрократам.

Модель, которая существовала в России в 1990-годы в части местного самоуправления, была самая оптимальная, считает политолог, а муниципальная реформа, связанная с сити-менеджерством и попыткой его адаптировать к новым условиям, провалилась. По мнению эксперта — «развалили всё, что только можно было развалить» с точки зрения и самостоятельности, и бюджетной обеспеченности органов местного самоуправления, и их политической роли в стране.

«Утрачено было существенно доверие людей к муниципальному уровню власти. Это то, что называется власть шаговой доступности: именно по тому, как она работает, как ведут себя её представители, насколько они эффективны, люди судят о власти вообще. Люди не видят ни президента, ни губернатора, а с местными муниципальными чиновниками они могут потенциально столкнуться на улице нос к носу, либо к ним обратиться. Это тот самый уровень власти, с которым люди регулярно взаимодействуют», — пояснил Андрей Серенко.

Собеседник агентства уверен, во главе городов должны стоять те люди, которые, с одной стороны, способны общаться с простыми людьми, а с другой — способны как в 1990-е годы заниматься поиском инвесторов, общаться с бизнесом, которые имеют понимание города как сферы личной ответственности. Избирателям «надо давать возможность выбирать власть, которую они видят каждый день». Закрепление нормы прямых выборов глав поселений в Конституции это то, что людям близко; эти поправки для большинства населения понятней, чем полномочия Госдумы или Совета Федерации, говорит политолог.

«Нужно закрепить эту норму в Конституции, потому что мы видим, как наши чиновники вольно обращаются с местным самоуправлением. Сделать это для того, чтобы максимально затруднить следующему поколению российских бюрократов любые человеконенавистнические эксперименты с местным самоуправлением в России. Институт сити-менеджерства это не для РФ, тем более не в её нынешнем виде. Этот институт хорош тогда, когда надо тратить деньги, когда их много, а у городов сейчас есть долги перед бюджетом», — подытожил эксперт.

С предложением о закреплении в Конституции РФ нормы о прямом избрании глав органов местного самоуправления 24 января выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.