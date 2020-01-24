Волгоград, 24 января 2020, 16:44 — REGNUM Норму прямых выборов глав городов и поселений необходимо закрепить в Конституции РФ, уверен эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM 24 января политолог рассказал, почему институт сити-менеджерства в России не популярен и как поправки в основной закон страны осложнят жизнь бюрократам.
Модель, которая существовала в России в 1990-годы в части местного самоуправления, была самая оптимальная, считает политолог, а муниципальная реформа, связанная с сити-менеджерством и попыткой его адаптировать к новым условиям, провалилась. По мнению эксперта — «развалили всё, что только можно было развалить» с точки зрения и самостоятельности, и бюджетной обеспеченности органов местного самоуправления, и их политической роли в стране.
Собеседник агентства уверен, во главе городов должны стоять те люди, которые, с одной стороны, способны общаться с простыми людьми, а с другой — способны как в 1990-е годы заниматься поиском инвесторов, общаться с бизнесом, которые имеют понимание города как сферы личной ответственности. Избирателям «надо давать возможность выбирать власть, которую они видят каждый день». Закрепление нормы прямых выборов глав поселений в Конституции это то, что людям близко; эти поправки для большинства населения понятней, чем полномочия Госдумы или Совета Федерации, говорит политолог.
С предложением о закреплении в Конституции РФ нормы о прямом избрании глав органов местного самоуправления 24 января выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.