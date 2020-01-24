Москва, , 16:30 — REGNUM Численность населения Российской Федерации сокращается второй год подряд. Об этом сегодня, 24 января, сообщает Федеральное агентство государственной статистики (Росстат).

По данным агентства, сокращение численность населения России в 2019 году было несколько ниже, чем темпы убыли населения в 2018 году.

Установлено, что по состоянию на 1 января 2020 года численность населения России составила 146 миллионов 745,1 тысячи человек. Это на 35 тысяч 622 человека меньше, чем в январе 2019 года (падение 0,02%).

При этом в Росстате подчеркнули, что опубликованные цифры — это предварительная оценка, которая не учитывает факторы изменения численности населения — естественный прирост и сальдо миграции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин констатировал, что рождаемость в стране снова падает. Чтобы переломить эту тенденцию глава государства предложил целый пакет мер социальной поддержки для семей с детьми.