Брюссель, , 16:35 — REGNUM Встреча комиссии по ядерной сделке с Ираном состоится в следующем месяце, сообщил 24 января журналистам верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель после консультаций, проведённых 24 января со всеми участниками Совместного всеобъемлющего плана действий, отметил, что необходимость обсуждения ситуации с ядерной сделкой признают все её участники.

На встрече, которая состоится в феврале, будут обсуждаться проблемные аспекты СВПД, в том числе последствия выхода Вашингтона из этого соглашения, введение им новых санкций против Тегерана.

Боррель «Совместная комиссия будет регулярно проводить обзор достигнутого прогресса. Следующая встреча состоится в феврале».

По его словам, участники СВПД хотят сохранить договор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ООН 23 января заявили, что Берлин, Париж и Лондон хотят «перезагрузки» ядерной сделки.

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