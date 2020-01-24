Москва, , 16:19 — REGNUM Западные участники оказания гуманитарной помощи мирным сирийцам действуют очень избирательно, заявил 24 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Говоря о гуманитарной составляющей всего процесса урегулирования сирийской ситуации на переговорах со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном, российский дипломат заявил:

«Здесь мы наблюдаем очевидную предвзятость некоторых западных доноров, двойные стандарты с их стороны, когда ключевые западные столицы не хотят направлять помощь на территории, контролируемые правительством, но направляют на территории, которые контролирует оппозиция, в том числе весьма радикальная».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров встретился с Педерсеном в Москве 24 января. В своей приветственной речи он отметил, что ООН и России совместно удалось многого достичь по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

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