Париж, , 16:08 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон ответил всем тем, кто сравнивает страну с авторитарным государством, сообщает Le Figaro.

«У насилия больше нет рамок. Это означает, что те, кто несет это насилие, те, кто с цинизмом поощряют его. Или те, кто заставляет всех замолчать, упрекая, что это необходимо, забывают очень простую вещь: мы — демократия», — отметил глава государства.

Президент осудил политические речи о диктатуре в стране.

«Диктатура — это режим, в котором решение принимает человек или клан. Диктатура — это режим, в котором вы не можете поменять лидера, никогда. Если это Франция, попробуйте диктатуру, и вы увидите!», — заявил Эммануэль Макрон.

По его словам, диктатура оправдывает ненависть и насилие, а в демократии есть фундаментальный принцип: уважение к другим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление по поводу того, что его «каждый день» представляли как «президента богатых».

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