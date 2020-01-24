Москва, , 16:05 — REGNUM России следует обратить внимание на тактику Соединённых Штатов Америки, которые умело используют исторические документы. для достижения своих целей. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев на телеканале «Россия 24».

«Американцам надо отдать должное — они сразу повернули это всё против Ирана. И правильно они делают с их точки зрения, это их политика. Против Ирана они используют исторические факты, проводят параллели и направляют мировое сообщество против государств, которые они считают неправильными. Нам нужно делать то же самое», — заявил Дегтярев.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на форуме памяти жертв холокоста поблагодарил США, президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса за «непримиримую позицию по отношению к Ирану». В частности, Пенс заявил о том, что мир должен объединиться против Ирана как отрицателя холокоста.