Киев, , 16:05 — REGNUM Политолог Владимир Корнилов утверждает, что сегодняшняя «сенсация» о якобы «рассекреченном документе ЦРУ о Бандере» «абсолютно высосана из пальца».

С таким комментарием эксперт выступил сегодня, 24 января, в социальной сети Facebook.

Корнилов напоминает, что в июне 2017-го среди тысяч рассекреченных бумаг ЦРУ действительно была масса любопытных документов о Бандере, а о нынешней публикации он отозвался критически.

«Статья эмигрантского издания «Социалистический Вестник» за 1951 г. никогда не секретилась, доступна на языке оригинала (т.е. на русском) и в библиотеках, и в онлайн-архивах на Западе… А то, что сегодня преподносится как «секретный документ ЦРУ» — это просто краткий английский перевод этой статьи для внутреннего пользования, и не более того», — объяснил он.

В этом контексте Корнилов заявил, что России крайне важно создавать открытый публичный архив своих изданий и документов того периода, о необходимости чего ранее говорил и президент Владимир Путин.

ИА REGNUM напоминает, что согласно открытой информации, последние документы про Бандеру были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».