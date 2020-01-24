Москва, , 16:00 — REGNUM Комиссия «Единой России» обсудит скандал с участием главы Чувашии Михаила Игнатьева во время вручения новой техники пожарным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, об этом сообщил ответственный секретарь комиссии, депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия»).

«Комиссия даст принципиальную оценку данным событиям и вынесет свое решение. Если это была попытка шутки, то она не смешная», — цитирует Ревенко пресс-служба «Единой России».

Игнатьев «в очередной раз «пробил дно», полагает парламентарий.

Ранее Игнатьев призывал «мочить журналистов».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в социальных сетях распространился видеоролик, как глава Чувашии вручает ключи от четырёх новых пожарных машин сотрудникам МЧС. Игнатьев протянул руку, чтобы передать ключи сотруднику МЧС, но вдруг поднял её вверх, заставив человека в погонах подпрыгнуть за ключами. В МЧС назвали произошедшее «шуткой».

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