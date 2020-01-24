Киев, , 16:25 — REGNUM Правительство Украины с помощью выпуска гособлигаций (ОВГЗ) и евробондов обманывает собственный народ, заявил сегодня, 24 января, украинский экономист Александр Гончаров.

Эксперт подчеркнул, Киеву даже ничего придумывать не надо — просто заявить, что МВФ относительно дешевые кредиты не дает, поэтому приходится занимать очень дорогие деньги на долговом рынке.

«Что в реальности это означает? А то, что игра на рынке гособлигаций за счет инсайда Минфина и НБУ по доходности превосходит все три первые вида бизнеса в историческом рейтинге. А еще это означает мощный отток капитала из Украины за счет вывода огромной выручки валютных и фондовых спекулянтов», — отметил Гончаров.

Эксперт напоминает статистику — объем сделок только на вторичном рынке ОВГЗ Украины, номинированных в гривне, в прошлом 2019 году вырос более чем на 70% — с 72 млрд грн. до 123 млрд гривен.

«И обязательства по этим ценным бумагам ложатся на нас, налогоплательщиков! Поэтому в минувшем 2019 году мы с вами погасили более 464 млрд грн. долгов! Господа, ну где вы взялись на нашу голову?!» — обращается экономист к украинскому правительству.

ИА REGNUM напоминает, что 23 января украинский минфин разместил новые 10-летние еврооблигации на 1,25 млрд евро по ставке 4,375% годовых. В правительстве заявили, что это большая победа Киева, поскольку ставка является рекордно низкой для Украины. Кроме того, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что выпуск Киевом новых еврооблигаций позволяет существенно экономить средства из госбюджета для обслуживания предыдущих долговых обязательств.