Ташкент, , 15:46 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступая перед вновь избранным парламентом страны предложил создать Общественную палату Республики, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Для усиления общественного контроля, установления более тесного взаимодействия между государством и обществом предлагаю создать Общественную палату Республики Узбекистан», сказал президент.

Президент отметил, что в практику нужно ввести обязательность проведения консультаций с общественностью при принятии решений по важнейшим вопросам социально-экономической жизни страны, представляющим особый интерес для населения.

«Подобные решения будут приниматься только с одобрения общественности», подчеркнул президент.

Он указал, что в целом необходимо наладить практическое взаимодействие парламента, правительства и институтов гражданского общества в достижении Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций, регулярно проводить парламентские и общественные слушания по данному вопросу.