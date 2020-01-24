Чебоксары, , 15:49 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев и начальник городской пожарной части давно знакомы и даже вместе принимают участие в спортивных соревнованиях. Таким образом в МЧС республики прокомментировали передачу ключей от новых пожарных машин, когда Игнатьев вынудил спасателя подпрыгнуть.

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«Вместе и по работе, и на учениях. Они друг друга знают, такое дружеское общение», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.

Там добавили, что эту ситуацию нужно расценивать как «дружескую шутку».

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Как сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях распространился видеоролик, как глава Чувашии вручает ключи от четырёх новых пожарных машин сотрудникам регионального спасательного ведомства. Игнатьев протянул руку, чтобы передать ключи сотруднику МЧС, но вдруг поднял её вверх, заставив человека в погонах подпрыгнуть за ключами.

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Пользователи практически единодушно осудили главу республики, посчитав его поведение унижающим. При этом многие комментаторы инцидента также недоумевают, почему все-таки спасатель подпрыгнул, считая, что необходимо было развернуться и уйти.

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