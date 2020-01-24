Нур-Султан, , 15:31 — REGNUM Мораторий на покупку дорогостоящей мебели, транспорта, проведение форумов и конференций объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом он заявил 24 января на расширенном заседании правительства.

Глава государства отметил, что представителям власти необходимо определить те статьи расходов, которые можно безболезненно отложить. Комментируя введение моратория на мероприятия, Токаев добавил, что форумы должны носить практическую и идеологическую пользу.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сократить расходы на празднование 175-летия казахского поэта Абая Кунанбаева. Токаев подчеркнул, что мероприятия должны носить просветительский характер.

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