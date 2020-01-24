Киев, , 15:39 — REGNUM Если правительство Украины все-таки передаст в управление немецкой Deutsche Bahn AG госкомпанию «Укрзализныця» — это будет прямое нарушение закона, заявила сегодня, 24 января, украинский политический эксперт Олеся Яхно.

Эксперт указывает, что, согласно украинскому законодательству, должен быть проведен «честный конкурс» на управление железной дорогой Украины, который Deutsche Bahn AG, с учетом финансовых проблем этой компании, могла бы и не выиграть.

Также Яхно отмечает, что «Укрзализныця» занимается, в том числе и перевозками военной техники в Донбасс, и задается вопросом — «получается, что это теперь будет в ведении иностранной компании?».

Кроме того, эксперт прогнозирует, что, поскольку «Укрзализныця» является убыточной в части пассажирских перевозок, передача в концессию — если она состоится — с большой долей вероятности означает удорожание в несколько раз стоимости железнодорожных билетов.

ИА REGNUM отмечает, что в сегодняшнем заявлении Deutsche Bahn отмечается, что сейчас с Киевом обсуждаются «дальнейшие детали сотрудничества, включая участие в вопросах оперативного управления». В начале февраля члены правления DB и представители правительства Украины подпишут еще один меморандум, в котором будут согласованы все детали.